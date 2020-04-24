Смертность от сердечнососудистых заболеваний (ССЗ), как предполагается, к 2030 году увеличится до 23,6 миллиона человек в год (данные Всемирной организации здравоохранения). Поэтому важным направлением современной кардиологии являются профилактика сердечнососудистых заболеваний и снижение риска развития сердечнососудистых осложнений. Для этого необходимо изменить образ жизни — это правильное питание, повышение физической активности, отказ от курения, а также соблюдать рекомендации врачей по приему лекарственных средств для снижения и поддержания в пределах нормы артериального давления, снижения уровня повышенного холестерина и, конечно же, разжижения крови для профилактики повторных случаев инфаркта и инсульта. Это очень важно сейчас, во время карантина, когда все люди сидят дома и нет возможности свободно ходить в поликлинику к врачам. Здоровье человека зависит в первую очередь от него самого и его близких.

В известном регистре REACH (Reduction of Atherothrombosis for Continued Health Registry), включавшем 67 тысяч 888 пациентов из 44 стран, было установлено, что после первого перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) вероятность развития повторного (включая смерть) возрастает в 5-7 раз и первичного инсульта — в 3-4 раза, а после ишемического инсульта риск повторного повышается в 9 раз и первичного ИМ (включая внезапную смерть) — в 2-3 раза.

В связи с этим необходимо принимать лекарственную терапию, чтобы снизить риск образования тромбов в кровеносных сосудах. Основой терапии является ацетилсалициловая кислота (АСК). За четверть века использования АСК в профилактике ССЗ эффективность ее была установлена в 65 исследованиях, в которые вошло в общей сложности почти 60 тысяч больных с различной сердечной патологией. Вывод этих исследований показал, что прием АСК снижает суммарную частоту инфаркта миокарда, инсульта и сердечнососудистой смерти на 23 процента.

Влияние АСК на образование тромба необратимо, и при приеме ее в низких дозах (от 75 мг/сут.). Прием АСК в более высоких дозах повышает риск развития побочных эффектов, в том числе кровотечений. На современном рынке сейчас много препаратов АСК, и один из них — тромбопол (Polpharma), который выпускается в кишечнорастворимой оболочке в низких дозах 75 мг и 150 мг, что еще более делает его безопасным для длительного применения. Тромбопол рекомендуется принимать на ночь. Это связано с тем, что большинство инфарктов миокарда и инсультов происходит в утренние часы, когда отмечается максимальный риск образования тромбов.

Береги свое сердце и помни: твое сердце бьется не только для тебя!

Перед применением требуется консультация со специалистом.

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