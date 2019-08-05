ОАО «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке под офисы, склады и другое.

Адрес/место расположения объекта Свободная площадь (кв. м) Стоимость за 1 кв. м (сомов) Общая стоимость (сомов) ул. Ахунбаева, 123 4-й этаж 628,00 366,85 230 381,8 ул. Чимкентская, 1а 1-й этаж 496,60 280 139 048 3-й этаж 536,40 250 134 100 ул. Чолпон-Атинская, 123 1-й этаж 576,20 220 126 764 ул. Чолпон-Атинская, 123 2-й этаж 616,00 340 209 440 ул. Чолпон-Атинская, 123 3-й этаж 655,80 220 144 276 ул. Чолпон-Атинская, 123 3-й этаж; 6 кабинетов, коридор, санузел 695,60 220 153 032 ул. Чолпон-Атинская, 123 4-й этаж 735,40 220 161 788 пр. Чуй, 227 3-й этаж 56,60 440 24 904 пр. Чуй, 227 4-й этаж 709,00 440 311 960 ул. Киевская, 39 101,20 650 65 780 бул. Эркиндик, 46 126,00 647 81 522 ул. Жукеева-Пудовкина, 138 2-й этаж 487,8 380 185 364 ул. Жукеева-Пудовкина, 138 3-й этаж 347,7 380 132 126

Более подробную информацию можете получить с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по телефонам: 0312 601 211, 0312 601 209.