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Бизнес

Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке

ОАО «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке под офисы, склады и другое.

Адрес/место расположения объекта

 

Свободная площадь (кв. м)

Стоимость за 1 кв. м (сомов)

Общая стоимость (сомов)

ул. Ахунбаева, 123

4-й этаж 

628,00

366,85

230 381,8

ул. Чимкентская, 1а

1-й этаж

496,60

280

139 048

3-й этаж

536,40

250

134 100

ул. Чолпон-Атинская, 123

 1-й этаж 

576,20

220

126 764

ул. Чолпон-Атинская, 123 

2-й этаж 

616,00

340

209 440

ул. Чолпон-Атинская, 123 

3-й этаж 

655,80

220

144 276

ул. Чолпон-Атинская, 123 

3-й этаж; 6 кабинетов, коридор, санузел

695,60

220

153 032

ул. Чолпон-Атинская, 123 

4-й этаж 

735,40

220

161 788

пр. Чуй, 227 

3-й этаж 

56,60

440

24 904

пр. Чуй, 227 

4-й этаж 

709,00

440

311 960

ул. Киевская, 39

  

101,20

650

65 780

бул. Эркиндик, 46

  

126,00

647

81 522

ул. Жукеева-Пудовкина, 138      

  2-й этаж

487,8

380

185 364

ул. Жукеева-Пудовкина, 138      

 3-й этаж

347,7

380

132 126

Более подробную информацию можете получить с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по телефонам: 0312 601 211, 0312 601 209.
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