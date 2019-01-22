Турнир по Dota 2: Победители киберлиги Beeline получат полмиллиона

Крупнейший в Кыргызстане турнир по киберспорту прошел в минувшие выходные в Театре оперы и балета имени А.Малдыбаева. Четыре команды из 20 участников боролись за звание лучшей в финале популярной в мире дисциплины Dota 2. Победителем стала команда, которая не раз представляла страну на международных соревнованиях.

По итогам соревнования победила команда No Lifer, в состав которой входят пять игроков: Дуулат Субанкулов, Бектур Кулов, Медер Дюшекеев, Кыялбек Тайиров, Евгений Ри. Команда неднократно принимала участие в международных турнирах и представляла Кыргызстан в Корее, Китае и России. В качестве главного приза команда получила 500 тысяч сомов.

Второе почетное место и вознаграждение 250 тысяч сомов досталось команде With Love from Osh. Тройку лидеров замкнула команда MyStic Staff, ставшая обладателем 150 тысяч сомов. Почетное 4 место заняла команда Tactical+4, которой досталось 100 тысяч сомов.

Финал киберлиги стал долгожданным мероприятием для игрового сообщества Кыргызстана. В программе мероприятия зрителей ждал не только офлайн-финал турнира, но и конкурс косплей-костюмов, лазерное и световое шоу, интерактивы и конкурсы с множеством призов от Beeline и технического партнера оператора — Republic of Gamers (TM Asus). Для зрителей были организованы зоны с игровыми приставками и другими развлечениями, фудкорты и шоу-матчи по Dota 2 со звездами. Зрители, не пришедшие на офлайн-финал, могли наблюдать за происходящим через официальную онлайн-трансляцию, которую вела компания на канале YouTube.

«Мероприятие было организовано на высоком уровне. Для Кыргызстана прошедший турнир — глоток свежего воздуха. К сожалению, не все понимают, что онлайн-игры — основа субкультуры молодежи, способ их самореализации и заработка. Часть общественности открыто выразила недовольство прошедшими играми, назвала их актом вандализма, при этом не попытавшись понять эту культуру. Времена меняются — многие проявления современного искусства, прежде чем стать классикой, отвергались обществом», — сказал участник команды No Lifer Дуулат Субанкулов.

«Каждое новое поколение отличается от предыдущего, зачастую старшее поколение не хочет признавать и понимать новое. По этой причине ниша киберспорта в Кыргызстане не развита. Например, футболисты сейчас представляют страну на Кубке Азии, и их поддерживает общество, государство. Наша команда является самой сильной в Азии, и мы тоже представляем не самих себя, а страну, но у нас такой поддержки от соотечественников нет. Поэтому у нас уже три игрока выступают за Россию», — добавил второй участник команды No Lifer Медер Дюшекеев.

По словам представителей Beeline, киберспорт стал неотъемлемой частью современной молодежной культуры по всему миру. «Направление активно поддерживается со стороны государств. Уже 40 развитых стран признали его официальным видом спорта, а турниры организовываются в местах с богатым культурным наследием: от театра Wang в Бостоне, театра в Чикаго до Madison Square Garden. На данный момент Олимпийский комитет рассматривает возможность внести его в список Олимпийских видов спорта», — сказал бренд-менеджер Beeline Бактыбек Айтбаев.

Комментируя выбор локации для турнира — Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, Бакыт Айтбаев отметил: «Мы в определенной мере понимаем озабоченность театральных и культурных деятелей проведением спортивных мероприятий в академическом театре. Вместе с тем хотели бы отметить, что со своей стороны Beeline предпринял все необходимые меры для целевого использования помещения и имущества театра, а также использовал технические средства для дополнительной защиты. Так, было установлено специальное покрытие для сцены, а аппаратура монтировалась под непосредственным наблюдением технических специалистов самого театра.

Хотелось бы отметить, что выбор места проведения турнира был обусловлен рядом требований к пространству и спецификой проведения мероприятий такого масштаба. Учитывалась возможность театральной рассадки зрителей финала; удобство сидений, на которых зрители должны были провести наблюдая за игрой 8-9 часов; возможность размещения игроков на виду у зрителей — это важная часть представления; наличие хорошей акустики, чтобы слышать комментаторов; возможность установки больших экранов для наблюдения за происходящим на игровом поле, а также организации шоу в перерывах между матчами, с показом костюмов героев игры (косплэй), лазерного и светового шоу, интерактивов со зрителями и конкурсов».

«Мы глубоко признательны руководству театра за поддержание инициативы, направленной на продвижение игрового спорта и развитие молодых игроков, которые за счет участия в соревнованиях реализуют себя как профессиональные киберспортсмены и получают возможность представлять страну на международной арене, — подчеркнул Б.Айтбаев. — Мы также хотели бы выразить искреннюю благодарность лично генеральному директору Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева, заслуженному деятелю культуры Кыргызской Республики Болотбеку Салбаровичу Осмонову за предоставленную возможность проведения такого важного и интересного молодежного мероприятия в стенах театра. Выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

В дальнейших планах компании — создание площадки для игрового сообщества, отбор игроков, которые смогут представлять киберлигу Beeline на международных соревнованиях.

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Киберлига Beeline — инициатива, направленная на развитие игрового спорта в Кыргызстане и поддержание игроков, которые за счет участия в соревнованиях смогут реализовывать себя как профессиональные киберспортсмены. На международной арене игроки давно признаются спортсменами, а за самим киберспортом — большое будущее.