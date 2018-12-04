ЭКО. Новейшие достижения

Оплодотворение in vitro (ЭКО), в основе которого лежит использование собственных яйцеклеток женщины и спермы от донора, для многих пар стало единственным шансом стать родителями. Методика постоянно совершенствуется: для сохранения эмбрионов применяют охлаждение — криоконсервацию, значительно уменьшилось количество назначаемых лекарственных препаратов.

Впервые вспомогательную репродуктивную технологию применили в Англии. Экстракорпоральное, или оплодотворение вне тела вначале восприняли как чудо, благодаря которому на свет появлялся здоровый малыш. В настоящее время методика успешно применяется в том числе и в Турции. Турецкие врачи отлично ее освоили, положительный результат составляет 50 процентов и выше — многое зависит от возраста будущей матери, резерва яичников.

О том, как проходит процесс оплодотворения in vitro, каких успехов достигли турецкие специалисты, рассказывает акушер-гинеколог, директор Центра оплодотворения in vitro и репродуктивного здоровья клиники Acıbadem Фулия, профессор Фарук Буйру.

Когда оплодотворение in vitro — единственный шанс

Пар, годами мечтающих о ребенке и не сумевших его зачать, насчитывается все больше. Причины различные: эндометриоз, трубно-перитонеальное, иммунологическое, мужское или вообще необъяснимое бесплодие. Люди долго лечатся, принимают множество препаратов и в конечном итоге теряют надежду что-либо изменить. В таких ситуациях может реально помочь оплодотворение in vitro, в чем многие уже успели убедиться.

Считается, что метод был разработан для лечения женщин с заблокированными фаллопиевыми трубами. Именно в них проходит процесс соединения яйцеклетки и сперматозоида, то есть наступает зачатие. Непроходимость труб пытались исправить путем хирургического вмешательства, но в большинстве случаев это не давало нужного результата.

Проблему удалось решить с помощью оплодотворения in vitro. Как оказалось, его можно использовать при любых видах бесплодия, а также в случаях, когда другие способы оплодотворения не дали положительного результата.

Методика постоянно совершенствуется.

Не навредить: лекарств должно быть в меру

Природа так распорядилась, что после 35 лет количество яйцеклеток у женщины постепенно начинает уменьшаться. Чем старше женщина, тем интенсивнее идет этот процесс. Поэтому перед оплодотворением пациенток обязательно предупреждают о такой особенности организма.

Чрезмерная же стимуляция роста яйцеклеток чревата неприятными моментами. Поэтому в соответствии с последними разработками при использовании оплодотворения in vitro количество и дозировка применяемых с этой целью лекарственных препаратов значительно снизились.

Обычно ежемесячно в организме женщины образуются одна, две яйцеклетки — остальные фолликулы погибают. В процессе гормонального лечения должно получиться от восьми до 15 яйцеклеток — такое количество считается оптимальным. При искусственном оплодотворении требуется от пяти до шести яйцеклеток — они извлекаются тонкой иглой под контролем ультразвукового аппарата. Затем происходит культивирование эмбрионов, за развитием которых ведут наблюдение. Лучший идет на имплантацию, остальные с высоким качеством подлежат криоконсервации, их можно будет использовать в дальнейшем.

Перенос бластоцисты

Через пять дней после оплодотворения эмбрион, или бластоциста выглядит как скопление клеток в небольшой, заполненной жидкостью полости. Доказано, что именно в этот период существует наибольшая вероятность того, что он приживется в матке. Поэтому время переноса изменили с третьего дня на пятый, хотя иногда, исходя из индивидуальных особенностей пациентки, могут вноситься коррективы.

Криоконсервация эмбриона

Для мгновенной заморозки эмбрионов используется жидкий азот, температурный режим составляет -196 градусов Цельсия. В таком виде эмбрионы сохраняют свои свойства несколько лет, что позволяет их использовать, если беременность не наступила с первой попытки или же когда пара решила на время отложить рождение ребенка. При их применении через определенный период не потребуются стимуляция яичников и последующая пункция фолликулов. Не станет препятствием и то, что женщина станет старше — способности к развитию эмбрион не потеряет.

Количество ограничено

Речь идет об эмбрионах, которые могут вноситься в организм женщины. Вышедший в 2011 году закон ограничил количество эмбрионов для единовременной имплантации. Пациентке до 35 лет может быть перенесен только один эмбрион, а для тех, кто переступил названный возрастной порог, разрешено внесение двух.

Нововведения позволят избежать наступления многоплодных беременностей, которые негативно сказываются на развитии плода, а также преждевременных родов или выкидышей.

Период после введения эмбриона

После подсадки эмбриона пациентке назначались инъекции прогестерона, которые достаточно неприятны. Согласно новым методам, лечение проводится вагинально, что дает гораздо лучший результат, проходит безболезненно.

Генетика — это серьезно

Чтобы ребенок родился здоровым, важно, чтобы эмбрион соответствовал всем нормам. Генетический анализ, скрининг зародыша на пятый день позволяют исследовать достаточное количество хромосом и сделать соответствующий вывод — выбрать хорошие эмбрионы. Ранее, когда исследование проводилось на третьи сутки, результат такого четкого ответа не давал.

От качества хранения зависит все и даже больше

Для соответствующего развития эмбрион должен находиться в определенной среде. Правильное хранение повышает шанс на наступление беременности. Напоминающие инкубаторы устройства, в которых наблюдение производится через камеру, — эмбриоскопы — полностью исключают необходимость нахождения эмбрионов при комнатной температуре. Для более тщательного изучения используются фотоснимки.

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