Водитель на спецмашине грубо нарушил ПДД в Бишкеке и послал сына экс-президента

Водитель на спецмашине грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу движения в Бишкеке. Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил сын президента переходного периода Розы Отунбаевой Атай Садыбакасов.

Когда дорогу нарушителю преградила другая машина, двигавшаяся по своей стороне, сотрудник перестроился, при этом, проезжая мимо водителя, показал ему средний палец.

Отметим, в Кыргызстане резко возросло количество аварий из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. 83 процента ДТП происходят в стране именно по вине водителей. За год только в Бишкеке количество аварий выросло на 81 процент. С начала 2017-го в Кыргызстане в результате ДТП погибли 695 человек, около восьми тысяч получили ранения

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Участниками аварий становятся не только обычные граждане, но и люди при исполнении. Например, 19 июля на объездной дороге пьяный помощник прокурора Первомайского района врезался в «Хонду Стрим». В результате погибла девушка. Виновник аварии сбежал с места ДТП, но на обочине обронил удостоверение, по которому его оперативно нашли и задержали коллеги из прокуратуры. Он был водворен в ИВС, вину свою признал, суд определил меру пресечения - два месяца под стражей в СИЗО. Но в итоге экспертиза показала, что погибшая захлебнулась в луже.

7 октября в ДТП трагически погибли вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель Нурбек Муканов.

В правительстве обещают жестко бороться с нарушителя правил дорожного движения. Но кто наведет порядок на дорогах, пока до конца неясно.

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