Общество

Рук не хватает. Почему в Бишкеке отстают от графика вывоза мусора

В Бишкеке вывоз мусора частично отстает от графика из-за нехватки рабочих рук. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила замдиректора МП «Тазалык» Бааркан Иманакунова.

По ее словам, в летнее время «Тазалык» ежегодно страдает из-за дефицита кадров.

«К нам приходят на работу в основном в зимнее время, а с наступлением тепла, когда выбор становится шире, люди уходят на сезонные работы. Утечка кадров у нас обычно с конца мая — начала июня, а возврат начинается в конце сентября, октябре», — сказала Бааркан Иманакунова.

Она добавила, что, согласно мониторингу, самые чистые районы в городе — Октябрьский и Ленинский, а хуже всего дела с мусором обстоят в Свердловском и Первомайском, особенно в жилмассивах.

Касательно раздельного сбора мусора Бааркан Иманакунова отметила, что это глобальный вопрос, который решается не на уровне МП «Тазалык».

«К этому можно прийти, если работать с населением, начиная с малого детства. Это гражданская ответственность. Да, есть в городе люди, которые придерживаются правил раздельного сбора мусора, сдают его в пункты приема, и такая тенденция с каждым годом увеличивается. Но основная масса людей все еще не привержена этому. Широкой информационной кампании в масштабах всей страны нет», — пояснила она.

Одна из радиослушательниц предложила реализовывать пластиковые контейнеры разного цвета, чтобы способствовать раздельному сбору мусора.

Замдиректора предприятия заметила, что раньше контейнеры тоже были разного цвета, но в зависимости от района города — серый для Октябрьского, желтый для Первомайского и так далее. «Говоря о раздельном сборе мусора, думаю, это в скором будущем станет возможным — к концу года планируется открыть мусоросортировочный завод на мусорном полигоне», — заключила она.
