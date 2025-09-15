13:18
Общество

Машины ломаются. В МП «Тазалык» пожаловались на недобросовестных частников

В Бишкеке муниципальное предприятие «Тазалык» более трех лет борется с недобросовестными частными юридическими лицами, занимающимися вывозом твердых бытовых отходов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила замдиректора МП Бааркан Иманакунова.

По ее словам, в частном секторе проживают не только обычные граждане, но и функционируют хозсубъекты.

«Их мусор вывозят частники. Допустим, они взяли в Первомайском районе, а в другом месте подальше этот мусор выбросили на нашу площадку и уехали. То есть, как положено, на мусорный полигон они не ездят, не оплачивают взносы, добросовестно не работают. Получается, весь мусор вывозим мы — швейные отходы, стройматериалы, мебель бывает, в итоге наши машины ломаются. Нам это экономически не выгодно», — посетовала Бааркан Иманакунова.

Она добавила, что по городу идет массовый демонтаж утвержденного комиссионно списка мусорных площадок и контейнеров.

«К примеру, он продолжается в Ленинском и Свердловском районах, а в Октябрьском практически завершился. В прошлом году на основных улицах провели ремонт дорог, в том числе по Медерова, Ахунбаева и так далее. По этим улицам раньше стояли контейнерные площадки вдоль дорог. Иногда при отставании графика вывоза на один-два дня мусора становилось много. Чтобы водителям не мешать и не создавать пробки, мы демонтировали площадки с основных трасс», — отметила Бааркан Иманакунова.
