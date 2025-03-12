Чудаки парковки. Бишкекчане просят наказывать нарушителей

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Водитель этого автомобиля заехал на газон возле детсада № 79.
«Парковка на проезжей части перекрестка проспекта Чуй и улицы Айтматова. УПСМ, примите, пожалуйста, меры!» — написал очевидец.
Вот так оставили авто в районе перекрестка улиц Ибраимова и Кулатова.
Эта машина стояла в Театральном сквере, возле памятника Токтогулу.
«На улице Псковской открыли шашлычную. Теперь машины посетителей занимают целую полосу, создавая препятствия участникам дорожного движения. Прошу соответствующие органы принять меры», — написал автор фото.
Напомним, в мэрии сообщили, что на территории рынка «Орто-Сай» по улице Безымянной строится первая роторная парковка на десять машин.
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