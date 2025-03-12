Чудаки парковки. Бишкекчане просят наказывать нарушителей

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водитель этого автомобиля заехал на газон возле детсада № 79.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Парковка на проезжей части перекрестка проспекта Чуй и улицы Айтматова. УПСМ, примите, пожалуйста, меры!» — написал очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вот так оставили авто в районе перекрестка улиц Ибраимова и Кулатова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эта машина стояла в Театральном сквере, возле памятника Токтогулу.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«На улице Псковской открыли шашлычную. Теперь машины посетителей занимают целую полосу, создавая препятствия участникам дорожного движения. Прошу соответствующие органы принять меры», — написал автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Напомним, в мэрии сообщили, что на территории рынка «Орто-Сай» по улице Безымянной строится первая роторная парковка на десять машин.

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