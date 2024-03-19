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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Из-за стоящих на остановках авто люди вынуждены выходить на дорогу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Бишкекчане опять жалуются на машины на остановках общественного транспорта.

«Возле школы № 96 в жилмассиве «Ак-Ордо» авто заняли всю остановку. Маршрутки, автобусы останавливаются на второй полосе, что опасно для пассажиров», — написал автор ролика.

Возле Аламединского рынка такси и микроавтобус заняли остановку. Они мешали водителям общественного транспорта подъехать ближе к бордюру.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот таксист стоял на остановке в южных микрорайонах.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки
На улице Сухэ-Батора (между Токомбаева и Айтиева) полностью заняли остановку.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/289394/
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