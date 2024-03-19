Из-за стоящих на остановках авто люди вынуждены выходить на дорогу

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Бишкекчане опять жалуются на машины на остановках общественного транспорта.
«Возле школы № 96 в жилмассиве «Ак-Ордо» авто заняли всю остановку. Маршрутки, автобусы останавливаются на второй полосе, что опасно для пассажиров», — написал автор ролика.
Возле Аламединского рынка такси и микроавтобус заняли остановку. Они мешали водителям общественного транспорта подъехать ближе к бордюру.
Этот таксист стоял на остановке в южных микрорайонах.
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