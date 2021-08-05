Немецкий экскаваторщик поссорился с работодателями и жестоко им отомстил

В немецком Блумберге строитель-экскаваторщик повздорил с подрядчиками, которые, как ему показалось, несправедливо вычли какие-то суммы из его зарплаты. Не добившись справедливости во время переговоров в устной форме, он решил добиться ее на деле, пишет «Автопарк».

Мужчина сел за руль экскаватора и принялся крушить фасад построенного здания, сшибая балконы и выбивая окна.

После он перешел на расположенные поблизости гаражи и тоже прошелся по ним ковшом. Успокоился, когда ущерб зданию и окружающей инфраструктуре стал совсем большим. После спокойно заглушил экскаватор и уехал домой. Утром сдался полиции.

В Германии история наделала шума. Юристы ничего хорошего для разгневанного строителя не видят: нанесенный им в сердцах ущерб огромен, а если прокуратура докажет, что хранившееся в гаражах газовое оборудование могло сдетонировать и нанести вред окрестностям, то просто штрафом и компенсацией ущерба ему не отделаться.

Жильцам, которые планировали въезжать в новые квартиры, придется подождать еще три-четыре месяца.