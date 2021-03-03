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В Индии сняли видео о воссоединении самки леопарда с потерявшимся детенышем

Фото Wildlife SOS. Потерявшийся детеныш леопарда

Детеныша леопарда, заблудившегося на плантации сахарного тростника, недалеко от небольшой деревни, расположенной в окрестностях города Пуна (Индия), нашли местные фермеры. Об этом сообщил портал rai77.

Фермеры передали животное местным зоологам из благотворительной организации Wildlife SOS. Со слов жителей деревни, мать-леопард, подвергшаяся стрессу, представляла угрозу для детеныша. Но зоологи смогли убедить их, что они смогут воссоединить семейство леопардов.

Установив камеру ночного видения рядом с закрытой пластиковой коробкой, в которую поместили маленького леопарда, экологи запечатлели успешную операцию по воссоединению хищной кошки со своим пропавшим детенышем.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/185223/
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