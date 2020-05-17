Чудаки парковки. После разрешения пользоваться машинами появились и нарушители

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки,
Напомним, в Бишкеке с 11 мая разрешено пользоваться личным транспортом. Количество машин на улицах увеличилось, как и число нарушителей.
В районе перекрестка улицы Токтогула и бульвара Молодой Гвардии машину оставили на тротуаре.
На тротуаре припарковались и эти водители на улице Малдыбаева.
На Ахунбаева автолюбитель заехал на тротуар и закрыл своей машиной проход.
Читатель прислал видео, снятое на улице Боконбаева. Там авто стояли на разметке пешеходного перехода.
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