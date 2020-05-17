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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. После разрешения пользоваться машинами появились и нарушители

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки, 

Напомним, в Бишкеке с 11 мая разрешено пользоваться личным транспортом. Количество машин на улицах увеличилось, как и число нарушителей.

В районе перекрестка улицы Токтогула и бульвара Молодой Гвардии машину оставили на тротуаре.


На тротуаре припарковались и эти водители на улице Малдыбаева.

На Ахунбаева автолюбитель заехал на тротуар и закрыл своей машиной проход.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Читатель прислал видео, снятое на улице Боконбаева. Там авто стояли на разметке пешеходного перехода.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/153042/
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