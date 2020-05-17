Чудаки парковки. После разрешения пользоваться машинами появились и нарушители

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки,

Напомним, в Бишкеке с 11 мая разрешено пользоваться личным транспортом. Количество машин на улицах увеличилось, как и число нарушителей.

В районе перекрестка улицы Токтогула и бульвара Молодой Гвардии машину оставили на тротуаре.





На тротуаре припарковались и эти водители на улице Малдыбаева.

На Ахунбаева автолюбитель заехал на тротуар и закрыл своей машиной проход.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Читатель прислал видео, снятое на улице Боконбаева. Там авто стояли на разметке пешеходного перехода.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.