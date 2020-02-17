Незаконная точка продажи ГСМ действует в районе рынка «Дордой»

На улице Элебесова в районе рынка «Дордой» продают ГСМ. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg. Точка продажи ГСМ

Ранее незаконные точки сбыта ГСМ обнаружили на пересечении улиц Алыкулова и Лущихина, а также на улице Алыкулова в Бишкеке.

Если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной реализации ГСМ, обращайтесь в ГСБЭП по адресу: город Бишкек, проспект Манаса, 101/1 или по телефонам дежурной части: 0312323091, 0312323707.

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