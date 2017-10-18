Глава ЦИК ничего не знает о попытке подкупить членов комиссии

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова ничего не знает о попытках подкупить членов комиссии. Об этом она заявила ИА «24.kg».

На вопрос, намерена ли она обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы заявление члена комиссии Кайрата Осмоналиева проверили на достоверность, Нуржан Шайлдабекова отметила, что таких фактов нет. «Мне об этом ничего не известно», — добавила она.

Накануне Кайрат Осмоналиев рассказал журналистам, что некоторым членам Центризбиркома предлагают деньги, чтобы те выступили против признания итогов выборов президента.