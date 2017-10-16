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Выборы

Новому президенту придется преодолеть реакцию Астаны на антиказахскую риторику

«Казахстан устроит любая кандидатура на посту президента Кыргызстана», — прокомментировал ИА «24.kg» итоги президентских выборов казахский политолог Султанбек Султангалиев.

По его словам, президентские выборы-2017 в Кыргызстане были самыми напряженными за последнее десятилетие. Главной причиной накала политических страстей стало углубление затянувшейся фазы противостояния между различными группировками политической элиты внутри страны, а также непрекращающееся соперничество по линии Север - Юг, являющееся традиционной особенностью общественно-политической жизни КР.

«Дополнительным раздражителем в нагнетании политического ажиотажа стало использование антиказахской риторики в выступлениях действующего президента Алмазбека Атамбаева. Вызывающий тон его высказываний, конечно, имел в первую очередь внутриполитический аспект. Но политтехнологи и советники кыргызского президента просто обязаны были понимать, что подобный оскорбительный тон неминуемо вызовет негативную реакцию официальной Астаны и приведет к осложнениям в отношениях двух стран», — прокомментировал ситуацию эксперт.

Политолог подчеркивает, что перед новым руководством Кыргызстана стоят глобальные задачи по дальнейшему развитию экономики страны и подъему уровня жизни населения. Но особой уверенности, что удастся эти проблемы решить хотя бы на 25 процентов, нет.

Султанбек Султангалиев считает, что не стоит переоценивать как внутриполитическое, так и внешнеполитическое значение победы Сооронбая Жээнбекова. Ведь согласно недавним изменениям в Конституции Кыргызстана, власть президента существенно урезана и главной политической силой в стране является парламент.

«Казахстан, как и других партнеров Кыргызстана по Евразийскому союзу и ОДКБ, устроит любая фигура на посту президента страны при условии адекватности. Новый президент также должен понимать подлинные интересы Кыргызстана, истинное место страны в региональной, евразийской и мировой геополитике, а также важность сохранения и углубления добрососедских отношений», — заключил Султанбек Султангалиев.
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