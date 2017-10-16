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Выборы

Выборы-2017. МВД проверит все факты нарушений в день голосования

МВД в течение трех дней проверит все факты нарушений в день голосования, 15 октября. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель главы правоохранительного ведомства Алмазбек Орозалиев.

По его словам, накануне в течение всего дня поступали сигналы о том, что избиратели исполняют свой гражданский долг по отрывным талонам, на отдельных участках наблюдатели фиксировали нарушение тайны голосования, подкуп избирателей.

«Все эти факты проверяются, составляются протоколы, опрашиваются свидетели. По УПК мы можем в течение трех дней дать оценку. В редких случаях — в течение десяти дней», — отметил Алмазбек Орозалиев. 

Он добавил, что зафиксировано четыре случая нанесения телесных повреждений. Нападения на журналистов НТС и Kloop также проверяют. Сотрудники СМИ написали заявления.  
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