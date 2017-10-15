21:10
+19
USD 68.43
EUR 80.97
RUB 1.19
Выборы

Голосование на выборах президента Кыргызстана завершилось

В Кыргызстане завершилось голосование на выборах президента. На главный пост страны претендовали 11 человек.

Основная борьба развернулась между Омурбеком Бабановым, Сооронбаем Жээнбековым и Темиром Сариевым. Можно проголосовать и против всех.

Для голосования организованы 2 тысячи 375 избирательных участков. По последним данным ГРС, в Кыргызстане могли проголосовать 3 миллиона 25 тысяч 902 человека.

Уже в ближайшее время станет известная явка избирателей на выборах. Напомним, что на 17.00 проголосовали 40,12 процента от общего числа избирателей. В течение полутора часов станет известно, будет ли второй тур выборов, либо имя нового президента страны.
Ссылка:
просмотров: 4173
Версия для печати
Материалы по теме
За Сооронбая Жээнбекова проголосовали около 55 процентов избирателей
Сооронбай Жээнбеков набрал уже больше 800 тысяч голосов
Глава ЦИК: Нарушения на процесс голосования не повлияли
Первые подсчеты голосов говорят о лидерстве Сооронбая Жээнбекова
Избиратели жалуются: члены УИК в Бишкеке следят, за кого они голосуют
На юге наблюдателям запрещали ставить опознавательные камеры
В США на выборах президента Кыргызстана проголосовал самый молодой избиратель
На журналиста Kloop напали на избирательном участке в Оше и отобрали телефон
Избиратель может ставить галочку в бюллетене как своей ручкой, так и маркером
Бишкекчанку вместо столицы отправили голосовать в Токмак
Популярные новости
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Президентские выборы-2017. Что нужно знать избирателю? Президентские выборы-2017. Что нужно знать избирателю?
Президентские выборы-2017. Как проголосовать за&nbsp;рубежом Президентские выборы-2017. Как проголосовать за рубежом
Н.Ахмедова: Прослушка&nbsp;&mdash; очередная попытка вброса черного пиара против Т.Сариева Н.Ахмедова: Прослушка — очередная попытка вброса черного пиара против Т.Сариева
Бизнес
На&nbsp;всех избирательных участках телефонная связь и&nbsp;Интернет работают стабильно На всех избирательных участках телефонная связь и Интернет работают стабильно
Mega iTV&nbsp;&mdash; окно в&nbsp;мир цифрового телевидения Mega iTV — окно в мир цифрового телевидения
Как получить 1&nbsp;гигабайт Интернета от&nbsp;О! бесплатно? Как получить 1 гигабайт Интернета от О! бесплатно?
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил присутствие в&nbsp;Баткенской области Мобильный оператор О! увеличил присутствие в Баткенской области