Голосование на выборах президента Кыргызстана завершилось

В Кыргызстане завершилось голосование на выборах президента. На главный пост страны претендовали 11 человек.

Основная борьба развернулась между Омурбеком Бабановым, Сооронбаем Жээнбековым и Темиром Сариевым. Можно проголосовать и против всех.

Для голосования организованы 2 тысячи 375 избирательных участков. По последним данным ГРС, в Кыргызстане могли проголосовать 3 миллиона 25 тысяч 902 человека.

Уже в ближайшее время станет известная явка избирателей на выборах. Напомним, что на 17.00 проголосовали 40,12 процента от общего числа избирателей. В течение полутора часов станет известно, будет ли второй тур выборов, либо имя нового президента страны.