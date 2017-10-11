Темир Сариев: В центре всей системы власти должны стоять граждане и их интересы

Миссия президента заключается в создании надежных и эффективных условий для продвижения идей строительства правового, демократического государства, сохранения и укрепления мира и стабильности в стране, укрепления духовности народа, считает Темир Сариев.

«Вся система должна строиться для того, чтобы каждый кыргызстанец чувствовал себя комфортно на родной земле, чтобы ни в чем не нуждался. Для этого органы управления должны работать эффективно и честно, потому что получают зарплату из бюджета, а значит, из кармана налогоплательщиков. Поэтому и отдача должна быть соответствующей», - отметил Темир Сариев.

В задачи президента входят повышение материального благосостояния, повышение уровня образования, медицинского обслуживания, безопасности граждан и создание комфортной экологической среды.

«Мы не должны забывать, что главными ценностями должны быть целостность и единство народа независимо от этнических, родоплеменных, конфессиональных, языковых и других признаков. Мы – страна. Мы должны быть единым дружным народом. Только так мы сможем построить процветающее государство. Мы должны прекратить деление, и я этим займусь», - заверил Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 11.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.