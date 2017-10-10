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Выборы

ЦИК продолжает аккредитацию международных наблюдателей

ЦИК продолжает аккредитацию международных наблюдателей на выборах президента. Сегодня ее получили еще 54 некоммерческие организации.

Так, за выборами будут наблюдать представители посольств Индии, Франции, Туркменистана и Великобритании, представители ШОС и JICA.

Кроме того, ЦИК внес изменения в список аккредитованных наблюдателей от СНГ и ШОС, так как некоторые из них не смогут наблюдать за выборами.

Ранее ЦИК аккредитовала 496 наблюдателей.

Президентские выборы в Кыргызстане состоятся 15 октября.
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