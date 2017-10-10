ЦИК продолжает аккредитацию международных наблюдателей на выборах президента. Сегодня ее получили еще 54 некоммерческие организации.

Так, за выборами будут наблюдать представители посольств Индии, Франции, Туркменистана и Великобритании, представители ШОС и JICA.

Кроме того, ЦИК внес изменения в список аккредитованных наблюдателей от СНГ и ШОС, так как некоторые из них не смогут наблюдать за выборами.

Ранее ЦИК аккредитовала 496 наблюдателей.

Президентские выборы в Кыргызстане состоятся 15 октября.