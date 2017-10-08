Выложенная в интернете запись разговора между Т.Сариевым и Б.Утемуратовым неизвестно когда и кем была сделана. Она показывает, что разговор не имел никакого отношения к выборам или политике в Кыргызстане. Стороны в разговоре обсуждают частные, не имеющие к политике, вопросы. В этой связи не имеет смысла комментировать всякие домыслы и слухи.

Рассматриваем это как очередную попытку вброса черного пиара против Т.Сариева. Очевидно, что такими методами пытаются воспользоваться в своих нечистоплотных делах некоторые политические конкуренты.

Политическим оппонентам Т.Сариева давно бы пора уже понять, что такими методами они лишь очерняют себя и выставляют в глазах народа свой страх и непорядочность по отношению к Темиру Аргембаевичу.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 8.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.