Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков обвинили друг друга в дружбе с Бакиевым

Во время теледебатов на КТРК кандидаты в президенты Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков обвинили друг друга в дружбе с Максимом Бакиевым, сыном беглого президента Курманбека Бакиева.
Сооронбай Жээнбеков, отвечая на вопрос телезрителя о судьбе «Кумтора», вспомнил, что в 2009 году, когда было составлено новое соглашение с компанией, его оппонент Омурбек Бабанов водил дружбу с Максимом Бакиевым.
«Все схемы создали вы вдвоем», - сказал Сооронбай Жээнбеков, на что Бабанов ответил, что друг Максима Бакиева стал премьер-министром.
Сооронбай Жээнбеков сказал, что Омурбек Бабанов не имеет отношения к последней революции.
На что лидер партии «Республика - Ата Журт» обвинил его в обратном, сказав, что когда он поехал в Ош в 2010 году, то его оппонент прятался, в то время как сам Омурбек Бабанов находился рядом с Алмазбеком Атамбаевым.
Сооронбай Жээнбеков назвал это утверждение ложью и отказался отвечать на обвинения.
Напомним, в теледебатах участвовали Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева и Арстанбек Абдылдаев. Выборы президента состоятся 15 октября.