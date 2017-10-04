Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков обвинили друг друга в дружбе с Бакиевым

Во время теледебатов на КТРК кандидаты в президенты Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков обвинили друг друга в дружбе с Максимом Бакиевым, сыном беглого президента Курманбека Бакиева.

Сооронбай Жээнбеков, отвечая на вопрос телезрителя о судьбе «Кумтора», вспомнил, что в 2009 году, когда было составлено новое соглашение с компанией, его оппонент Омурбек Бабанов водил дружбу с Максимом Бакиевым.

«Все схемы создали вы вдвоем», - сказал Сооронбай Жээнбеков, на что Бабанов ответил, что друг Максима Бакиева стал премьер-министром.

Сооронбай Жээнбеков сказал, что Омурбек Бабанов не имеет отношения к последней революции.

На что лидер партии «Республика - Ата Журт» обвинил его в обратном, сказав, что когда он поехал в Ош в 2010 году, то его оппонент прятался, в то время как сам Омурбек Бабанов находился рядом с Алмазбеком Атамбаевым.

Сооронбай Жээнбеков назвал это утверждение ложью и отказался отвечать на обвинения.

Напомним, в теледебатах участвовали Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева и Арстанбек Абдылдаев. Выборы президента состоятся 15 октября.