00:29
+10
USD 68.52
EUR 80.41
RUB 1.18
Выборы

Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков обвинили друг друга в дружбе с Бакиевым

Во время теледебатов на КТРК кандидаты в президенты Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков обвинили друг друга в дружбе с Максимом Бакиевым, сыном беглого президента Курманбека Бакиева. 

Сооронбай Жээнбеков, отвечая на вопрос телезрителя о судьбе «Кумтора», вспомнил, что в 2009 году, когда было составлено новое соглашение с компанией, его оппонент Омурбек Бабанов водил дружбу с Максимом Бакиевым.

«Все схемы создали вы вдвоем», - сказал Сооронбай Жээнбеков, на что Бабанов ответил, что друг Максима Бакиева стал премьер-министром. 

Сооронбай Жээнбеков сказал, что Омурбек Бабанов не имеет отношения к последней революции. 

На что лидер партии «Республика - Ата Журт» обвинил его в обратном, сказав, что когда он поехал в Ош в 2010 году, то его оппонент прятался, в то время как сам Омурбек Бабанов находился рядом с Алмазбеком Атамбаевым.

Сооронбай Жээнбеков назвал это утверждение ложью и отказался отвечать на обвинения.  

Напомним, в теледебатах участвовали Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева и Арстанбек Абдылдаев.  Выборы президента состоятся 15 октября. 
Ссылка:
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбек Бабанов пояснил, какую должность предложит Торобаеву в случае победы
Кандидат в президенты нашла способ уменьшить внешний долг Кыргызстана
Бабанов напомнил, как Жээнбеков поставил президента в неловкое положение
Сооронбай Жээнбеков пообещал начать борьбу с коррупцией с Омурбека Бабанова
Омурбек Бабанов пояснил, что торговый центр «Азия молл» построен не на взятках
Омурбек Бабанов уточнил, что его отчество Токтогулович, а не Чиркешович
Сравним? Что обещали и обещают нам кандидаты в президенты Кыргызстана
Кандидат в президенты признался, что ему не хватает денег на телеэфир
Антирекорд. Более десяти жалоб поступило в ЦИК на Омурбека Бабанова за один день
Чиновник рассказал, почему биометрические данные собирали в штабе кандидата
Популярные новости
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Омурбек Бабанов о&nbsp;задержании Канатбека Исаева и&nbsp;других провокациях против него Омурбек Бабанов о задержании Канатбека Исаева и других провокациях против него
Б.Торобаев: Окружение &laquo;преемника&raquo; понимает, что в&nbsp;честной борьбе они проигрывают Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Бизнес
&laquo;Элдик 120&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; выгодный тариф для всех! «Элдик 120» от MegaCom — выгодный тариф для всех!
Новый сервис для оплаты услуг со&nbsp;смартфона&nbsp;&mdash; О!Деньги Новый сервис для оплаты услуг со смартфона — О!Деньги
Один из&nbsp;самых популярных смартфонов&nbsp;&mdash; Huawei P10&nbsp;в рассрочку в&nbsp;O!Store Один из самых популярных смартфонов — Huawei P10 в рассрочку в O!Store
Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов