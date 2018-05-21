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Власть

Неприкосновенность экс-президента. Почему и за что ее могут лишить

Депутаты Жогорку Кенеша поддержали предложение члена фракции «Онугуу-Прогресс» Исхака Масалиева о разработке закона о механизме лишения неприкосновенности экс-президентов страны.

Он отметил, что такой процедуры в законодательстве Кыргызстана до сих пор нет, что не позволяет при необходимости привлекать бывших глав государства к уголовной ответственности.

Как лишить экс-президента неприкосновенности

Нардеп пояснил ИА «24.kg», что речь не о лишении бывших президентов статуса «экс», а лишь о снятии с них неприкосновенности. «Механизмов этого нет. Законодательно они не прописаны. Я только думаю над тем, как их разработать», — сказал Исхак Масалиев.

Если бывшего президента осудят в рамках уголовного дела, то статуса «экс» и всех привилегий он лишится автоматически.

Исхак Масалиев

Депутат V созыва Феликс Кулов отметил: бывшего президента лишат статуса «экс» только в этом случае, если выяснится, что, управляя страной, он совершил преступление, причем особо тяжкое, и его вину докажут в суде.

«Парламент лишить его этого статуса не может, нет такой нормы в законе. То есть надо полностью изменить закон о гарантиях экс-президента и определить, за что именно лишать его неприкосновенности. Но не статуса», — сказал Феликс Кулов.

Это уже прерогатива суда, а не депутатов Жогорку Кенеша.

Феликс Кулов

По мнению доктора юридических наук Канатбека Азиза, решить вопрос неприкосновенности может и Жогорку Кенеш, пользуясь своим исключительным правом высшего законодательного органа.

«То есть можно прописать эту процедуру и закрепить ее законодательно. Создать депутатскую комиссию, определить, в чем конкретно президент виноват, и потом отправить материалы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела», — подчеркнул Канатбек Азиз.

Парламент же может и на основании собранных доказательств поднять вопрос и о лишении бывшего главы государства статуса «экс».

Канатбек Азиз.

Сейчас к уголовной или административной ответственности после ухода с поста (если речь не о принудительной отставке. — Прим. ИА «24.kg») бывшего президента привлечь нельзя. «Я предлагаю оставить все привилегии. Но четко прописать в законе, в каких случаях экс-лидер страны лишается неприкосновенности и кто именно должен давать согласие на это», — пояснил Исхак Масалиев.

Какие привилегии у экс-президента

Кроме неприкосновенности, у бывшего главы Кыргызстана есть и другие приятные бонусы:

  • пожизненная пенсия в размере 75 процентов от заработной платы;
  • право жить в Государственной резиденции и пользоваться государственной дачей;
  • он и члены его семьи пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в спецполиклинике;
  • бывший глава государства может бесплатно использовать любые государственные учреждения для проведения мероприятий;
  • за ним закреплены служебная машина с личным водителем и государственная охрана.
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