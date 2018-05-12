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Власть

Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса

Депутат парламента от фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев предложил лишить Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и привлечь его к ответственности.

По словам нардепа, к политической ответственности Атамбаева следует привлечь потому, что в 2011 году он являлся премьер-министром и начал переговоры с китайской стороной по поводу заключения контракта с ТВЕА. «Другие премьеры, включая Сапара Исакова, просто продолжили эту политику. Я думаю, Алмазбек Атамбаев тоже должен отвечать», — сказал Исхак Масалиев.

ИА «24.kg» поинтересовалось у своих читателей, поддерживают ли они идею народного избранника. Большинство проголосовавших (62 процента, или 1 тысяча 128 читателей) считают, что у главы государства не должно быть статуса неприкосновенности и он должен отвечать за свои решения.

23 процента проголосовавших придерживаются мнения, что Алмазбек Атамбаев — один из лучших президентов Кыргызстана, и его нельзя лишать статуса экс-президента.

«Почему бы и нет? Пример лишения статуса «экс» с премьер-министром Сапаром Исаковым есть», — так ответили 14 процентов принявших участие в опросе.
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