Омбудсмен ждет, что примеру президента Кыргызстана последуют и другие политики

Омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев прокомментировал решение президента Сооронбая Жээнбекова отказаться от материальных претензий к ИА «24.kg».

«С одной стороны, судебные иски служат предупреждающим сигналом для тех недобросовестных журналистов, которые злоупотребляют свободой слова. А с другой стороны, несоразмерные иски в денежном выражении разоряют СМИ. Поэтому было бы хорошо, если бы законодательно ввели какие-то стандарты или измерение размеров моральных компенсаций», — считает Кубат Оторбаев.

«Я, безусловно, поддерживаю решение президента. Это обнадеживает наш институт. Это очень своевременный сигнал в то время, когда в ситуации со свободой слова есть определенные вопросы», — сказал акыйкатчи.