21:18
-8
USD 68.47
EUR 85.54
RUB 1.22
Власть

Омбудсмен ждет, что примеру президента Кыргызстана последуют и другие политики

Омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев прокомментировал решение президента Сооронбая Жээнбекова отказаться от материальных претензий к ИА «24.kg».

«С одной стороны, судебные иски служат предупреждающим сигналом для тех недобросовестных журналистов, которые злоупотребляют свободой слова. А с другой стороны, несоразмерные иски в денежном выражении разоряют СМИ. Поэтому было бы хорошо, если бы законодательно ввели какие-то стандарты или измерение размеров моральных компенсаций», — считает Кубат Оторбаев.

«Я, безусловно, поддерживаю решение президента. Это обнадеживает наш институт. Это очень своевременный сигнал в то время, когда в ситуации со свободой слова есть определенные вопросы», — сказал акыйкатчи.

Я надеюсь, что в дальнейшем политики и другие лица, которые судятся со СМИ, тоже последуют примеру Сооронбая Жээнбекова.

Кубат Оторбаев

Ссылка:
просмотров: 1798
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к ИА «24.kg»
Визит президента Кыргызстана в Таджикистан. Фоторепортаж
Сооронбай Жээнбеков пригласил Эмомали Рахмона на фестиваль Чингиза Айтматова
Кыргызстан и Таджикистан отметили важность постоянного диалога
О чем говорили президенты Кыргызстана и Таджикистана в узком кругу
Президент Кыргызстана вылетел в Душанбе
Зачем президент Кыргызстана летит в Таджикистан
Авария на ТЭЦ. Президент требует провести расследование ЧП
Регионам дадут больше власти. Но и ответственности потребуют тоже
Нурсултан Назарбаев пожелал народу Кыргызстана мира и процветания
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;правительстве назвали первые имена виновных Авария на ТЭЦ. В правительстве назвали первые имена виновных
Сапар Исаков об&nbsp;&laquo;Умном городе&raquo;, Айбеке Калиеве и&nbsp;кресле премьера Сапар Исаков об «Умном городе», Айбеке Калиеве и кресле премьера
&laquo;Стыдливые&raquo; депутаты. Какие привилегии есть у&nbsp;народных избранников «Стыдливые» депутаты. Какие привилегии есть у народных избранников
Сооронбай Жээнбеков отказался от&nbsp;материальных претензий к&nbsp;ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к ИА «24.kg»
Бизнес
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00
Мобильный оператор&nbsp;О! объявил о&nbsp;снижении цен на&nbsp;роуминг в&nbsp;Турции Мобильный оператор О! объявил о снижении цен на роуминг в Турции
Синергия смелых решений. В&nbsp;Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов Синергия смелых решений. В Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов