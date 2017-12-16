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Власть

Для поддержки спортсменов-параолимпийцев предлагают ввести налоговые льготы

Для поддержки спортсменов-параолимпийцев и создания условий для занятий спортом предлагают ввести налоговые льготы. Поправки в Налоговый кодекс вынес на общественное обсуждение депутат Пархат Тулендыбаев.

Проектом закона предлагается освободить от уплаты налога на прибыль средства, направляемые на развитие спорта и поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья.

От налогообложения освобождается прибыль индивидуальных предпринимателей, предоставляющих спортивно-оздоровительные услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья.

В том числе и по подготовке спортсменов с ограниченными возможностями здоровья для участия в Параолимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных шахматных олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы.

Кроме того, депутат предлагает не облагать подоходным налогом суммы, полученные в виде призов в денежной и/или натуральной формах спортсменами.

В том числе спортсменами - лицами с ограниченными возможностями здоровья — за призовые места на Олимпийских, Параолимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира и кубках мира и Европы, Азии и Азиатских игр, Всемирных шахматных олимпиадах.

«Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в обществе. Занятие лиц с ограниченными возможностями здоровья физкультурой и спортом - это не только средство реабилитации, но и постоянная форма жизненной активности — социальной занятости и достижений, которая позволяет этой категории людей жить полноценной жизнью», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Введение таких поправок в Налоговый кодекс будет способствовать поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья и спортсменов, добившихся международных успехов, и может стать дополнительным стимулированием для них.

Из справки-обоснования к законопроекту

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