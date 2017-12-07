Сформировать коалицию большинства в Бишкекском горкенеше намерены к концу недели

К концу недели в Бишкекском городском кенеше намерены сформировать новую коалицию большинства. Об этом ИА «24.kg» сообщил лидер фракции «Кыргызстан» Таалайбек Сагынов.

По его словам, консультации продолжаются. «К диалогу приглашены все фракции. Думаю, до конца недели мы сформируем коалицию большинства и в начале следующей — возможно, даже в понедельник — соберем внеочередную сессию БГК. Соответственно, коалиция будет выдвигать кандидатуру председателя кенеша», — сказал он.

На вопрос, не хочет ли фракция остаться в оппозиции, он ответил: «Пока такого разговора не было. Сегодня мы настаиваем на том, чтобы при формировании коалиции были определены ее цели и задачи, а также точки роста. Хотелось бы видеть и структуру принятия решений. Будем предлагать принцип: одна фракция — один голос. Если же во фракции будут разногласия, будет работать принцип простого большинства».

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Лидер фракции СДПК Алмаз Кененбаев не стал говорить, какие фракции изъявили желание войти в коалицию. Не ответил на вопрос и лидер фракции «Мекеним Кыргызстан» Улан Абдыкадыров. «Мы еще не обсуждали фракционно вопрос», — сказал он.

В коалиции большинства были три фракции — СДПК, «Республика — Ата Журт» и «Кыргызстан», две оставались в оппозиции — «Онугуу-Прогресс» и «Мекеним Кыргызстан».

Объединение распалось после выхода из него СДПК. Фракция также заявила о намерении отозвать спикера Канатбека Музуралиева (от фракции «Республика — Ата Журт»). Однако позже он сам заявил о досрочном — с 4 декабря — сложении полномочий.