Депутаты ратифицировали соглашение о рекультивации хвостохранилищ

Сегодня парламентарии в трех чтениях ратифицировали соглашение о рекультивации хвостохранилищ в Кыргызстане. «За» проголосовали 108 депутатов.
Основная цель документа — улучшение ситуации по защите населения от радиационного облучения на площадках, где в прошлом добывали и перерабатывали уран, а также создание фонда для мобилизации финансовых средств по реализации проектов реабилитации хвостохранилищ в Центральной Азии.
Приоритет восстановительных проектов будет определять Ассамблея доноров при наличии средств.
В Кыргызстане 28 радиоактивных хвостохранилищ и 25 горных отвалов. Их объем составляет 12 миллионов кубометров.