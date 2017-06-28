Депутаты ратифицировали соглашение о рекультивации хвостохранилищ

Сегодня парламентарии в трех чтениях ратифицировали соглашение о рекультивации хвостохранилищ в Кыргызстане. «За» проголосовали 108 депутатов.

Основная цель документа — улучшение ситуации по защите населения от радиационного облучения на площадках, где в прошлом добывали и перерабатывали уран, а также создание фонда для мобилизации финансовых средств по реализации проектов реабилитации хвостохранилищ в Центральной Азии.