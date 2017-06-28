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Власть

Депутаты ратифицировали соглашение о рекультивации хвостохранилищ

Сегодня парламентарии в трех чтениях ратифицировали соглашение о рекультивации хвостохранилищ в Кыргызстане. «За» проголосовали 108 депутатов. 

Основная цель документа  улучшение ситуации по защите населения от радиационного облучения на площадках, где в прошлом добывали и перерабатывали уран, а также создание фонда для мобилизации финансовых средств по реализации проектов реабилитации хвостохранилищ в Центральной Азии.

В Кыргызстане 28 радиоактивных хвостохранилищ и 25 горных отвалов. Их объем составляет 12 миллионов кубометров.

Приоритет восстановительных проектов будет определять Ассамблея доноров при наличии средств.
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