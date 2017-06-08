НДС на импорт муки сняли в чьих-то интересах. Об этом сегодня заявил депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев.

По его словам, бюджет республики потерял 650 миллионов сомов. На эти деньги можно было построить 20 школ. «В чьих интересах НДС был снят? Нужно рассмотреть с коррупционной точки зрения, кому это было выгодно», — сказал Кенжебек Бокоев.

Проектом закона предлагается установить по импорту и поставке зерна и муки ставку НДС в размере 12 процентов.

Ожидается, что если депутаты поддержат поправки в Налоговый кодекс, они вступят в силу с 1 июля.