Главы Жогорку Кенеша и Госдумы провели переговоры в Москве. О чем говорили

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев провел в Москве переговоры с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным. Об этом сообщила пресс-служба ЖК КР.

Как отмечается, стороны обсудили укрепление взаимодействия в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве. Вячеслав Володин подчеркнул, что по итогам 2025 года товарооборот между странами увеличился более чем на 25 процентов, что подтверждает статус России как ключевого экономического партнера Кыргызстана.

В ходе встречи Марлен Маматалиев акцентировал внимание на защите прав соотечественников. В частности, предложено масштабировать проект цифрового учета «Амина» за пределы Московской области и включить в систему данные о детях мигрантов. Торага подчеркнул необходимость соблюдения принципов безопасной и легальной миграции в рамках евразийской интеграции.

Инициативы по упрощению пребывания кыргызстанцев в России

Кыргызская сторона вынесла на обсуждение ряд критических вопросов, касающихся пребывания трудящихся в РФ:

Медицинское страхование: обеспечение доступа к системе ОМС для членов семей мигрантов.

Образование: освобождение детей граждан Кыргызстана от обязательного языкового тестирования при поступлении в российские школы, учитывая официальный статус русского языка в республике.

Легализация: упрощение процедур продления сроков пребывания и разработка механизма исключения из реестра «контролируемых лиц» без обязательного выезда из страны.

Преференции ЕАЭС: сохранение льготных условий для международных перевозчиков и недопущение ужесточения миграционных правил для граждан стран-участниц союза.

Вячеслав Володин отметил, что доверительные отношения между президентами задают высокую динамику сотрудничеству. Сразу после встречи спикер Госдумы поручил руководителям профильных ведомств РФ оперативно проработать озвученные вопросы для выработки итоговых решений.

Вопрос миграционных преференций остается ключевым в повестке Евразийского экономического союза. Согласно прогнозам ЕАБР, денежные переводы мигрантов продолжают играть значительную роль в поддержке внутреннего спроса в Кыргызстане. Ранее НБ КР сообщал о волатильности поступлений, что усиливает важность стабильных условий пребывания кыргызстанцев на российском рынке труда.