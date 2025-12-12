10:50
Власть

Президент внес изменения в состав оргкомитета IV Народного курултая

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ о внесении изменений в свой предыдущий Указ «О проведении очередного, IV Народного курултая».

Согласно документу, изменения коснулись состава организационного комитета по проведению курултая, выбора делегатов и координации подготовки мероприятия. Из состава оргкомитета выведены Марат Иманкулов, Кудайберген Базарбаев, Эльчибек Джантаев, Канат Джумагазиев и Мариякан Утурбаева.

Президент Кыргызстана перенес дату курултая

Вместо них включены государственный секретарь КР Арслан Койчиев, который назначен председателем оргкомитета, директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Эльчибек Джантаев, полномочный представитель главы государства в Ошской области Аманкан Кенжебаев и полпред президента в Чуйской области Азамат Осмонов.

Напомним, IV Народный курултай состоится 25 декабря.
