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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

​Канцлер ФРГ и Дональд Трамп впервые встретятся в США и обсудят вопрос Украины

​​Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Дональд Трамп впервые встретятся 5 июня в США и обсудят Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь германского правительства Штефан Корнелиус.

По его данным, встреча канцлера Германии и президента США пройдет в Белом доме, после состоится совместный обед и пресс-конференция. Основными темами обсуждения станут: агрессия РФ против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и торговая политика.

Фридрих Мерц впервые созвонился с Дональдом Трампом 8 мая, спустя два дня после вступления в должность канцлера. Он пригласил главу Белого дома в Германию, а Трамп его в Вашингтон. Беседа продлилась около получаса и в основном была посвящена войне в Украине.

Это будет первый визит Фридриха Мерца в США с тех пор, как он стал канцлером ФРГ.

Он выступает за более решительную поддержку Киева, чем его предшественник Олаф Шольц. 26 мая канцлер объявил, что Берлин больше не будет ограничивать Киев в дальности применения поставленного оружия.

Дональд Трамп ранее высказывался против ударов вглубь неоспариваемой территории России.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331127/
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