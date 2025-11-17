09:56
На любую страну, которая сотрудничает с Россией, будут наложены санкции — Трамп

Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о введении санкций в отношении всех государств, с которыми сотрудничает РФ. Он уточнил, что документ находится на рассмотрении Конгресса.

«Как вы знаете, я это предложил, так что любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет подвергнута очень строгим санкциям», — сказал американский лидер журналистам.

По его словам, под аналогичные ограничения могут попасть и экономические партнеры Ирана.

Дональд Трамп уточнил, что Конгресс может добавить в законопроект запрет на сотрудничество с Тегераном во время рассмотрения документа.

В конце октября лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн сообщил, что его партия готова вынести законопроект о санкциях против партнеров РФ на голосование, когда администрация президента сочтет это необходимым. 13 ноября госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон почти исчерпал возможности для введения новых ограничений против Москвы.

Глава Белого дома сказал, что поддерживает продвигаемый членами американского Конгресса законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией государств, и допустил, что в список будет включен Иран. Дональд Трамп добавил, что предложение включить в законопроект рестрикции в отношении Ирана исходило от него.

Этот документ представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов указаны импортные пошлины в размере 500 процентов на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351117/
