Власть
Сюжет: Выборы-2025

Садыр Жапаров призвал молодежь голосовать на выборах в Жогорку Кенеш

Фото из интернета

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня на молодежном форуме призвал молодых граждан страны голосовать на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент заявил, что все избирательные участки оснастили электронными счетчиками и каждый может проголосовать только один раз. Он отметил, что власти строго контролируют подкуп голосов  и злоупотребление служебным положением, создали все условия для защиты прав каждого избирателя.

«Вы сами хорошо знаете, что все эти политические бури и митинги — результат именно выборов. Несправедливость на них, покупка голосов, «карусели», игнорирование мнения народа и отсутствие прозрачности — все это было привычным делом. Сейчас так не будет, мы поставили этому точку. Теперь избиратели должны сохранить чистую совесть и честь, не продавать голос за копейки, чтобы потом не кусать локти. К сожалению, такие случаи бывают, но, молодежь, я прошу вас не идти на это ради будущего Кыргызстана», — сказал он.

По словам главы государства, за последние годы наблюдается снижение явки молодежи на выборах.

«Через двадцать дней, 30 ноября, изберут новый состав Жогорку Кенеша. Голосование — это гражданский долг и ответственность перед Родиной. Не забывайте об этом. В этот раз я верю, что молодежь сделает правильный выбор, приведет достойных депутатов в законодательный орган и войдет в историю как поколение, решающее судьбу своей страны на следующие пять лет», — заключил он.
