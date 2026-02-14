10:24
Мирное урегулирование. Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве

Новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве с 17 по 18 февраля. Делегацию РФ возглавит помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с российской и украинской делегациями в Женеве, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Читайте по теме
Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби участники оценили как продуктивные

По информации агентства, перед встречей по поводу урегулирования российско-украинского конфликта Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут переговоры с иранскими дипломатами. На переговорах США и Ирана также будут присутствовать представители Омана.

Новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины станет третьим по счету и впервые пройдет в Женеве. В переговорную группу со стороны России войдет не менее 15 человек.

Информацию о том, что новый раунд переговоров состоится с 17 по 18 февраля в Женеве, подтвердил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

В состав украинской делегации войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замглавы офиса президента и первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица, а также замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Во время двух первых раундов трехсторонних переговоров в ОАЭ российскую делегацию возглавлял начальник ГРУ Игорь Костюков. А Владимир Мединский был главой переговорной команды на предыдущих встречах с Украиной, в том числе в 2022 году.
