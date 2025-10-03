19:03
Кыргызстан запускает пилотный проект по использованию спутникового интернета

Садыр Жапаров подписал Указ «О проведении пилотного проекта по использованию негеостационарных спутниковых систем» в целях ускоренного цифрового развития Кыргызстана, устранения цифрового неравенства и создания благоприятных условий для внедрения инновационных телекоммуникационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, впервые в Кыргызстане будет применяться технология предоставления доступа к интернету с использованием негеостационарных спутниковых систем.

Реализация проекта запланирована в период с 6 октября 2025 года по 5 октября 2026 года. Это станет важным шагом в устранении цифрового неравенства и откроет новые возможности для жителей труднодоступных и отдаленных регионов страны, где традиционные способы подключения к интернету затруднены или невозможны.

Важной особенностью проекта является его открытость — в пилоте могут принять участие все международные операторы, предоставляющие услуги спутникового интернета, которые выполнят условия и обязательства, предусмотренные в указе.

По завершению пилотного проекта соответствующие госорганы подготовят детальное заключение с оценкой результатов тестирования и внесут руководству страны предложения по дальнейшему развитию спутникового интернета в Кыргызской Республике.

Реализация проекта является важным элементом стратегии цифровой трансформации Кыргызстана.

Доступ к качественному интернету в самых отдаленных уголках страны откроет новые возможности для развития образования, здравоохранения, бизнеса и государственных услуг, способствуя повышению качества жизни всех граждан республики.
