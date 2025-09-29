11:35
Власть

Санкционные, визовые и миграционные темы обсудил глава МИД КР с властями США

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау.

Стороны обсудили ключевые вопросы и перспективы развития двусторонних отношений, включая развитие политического и торгово-экономического сотрудничества. Подтверждена готовность сторон к совместным усилиям по развитию кыргызско-американского взаимодействия, в том числе путем регулярных двусторонних консультаций, организации визитов и контактов.

Особое внимание уделено развитию торгово-экономического партнерства между Кыргызстаном и США, включая нахождение новых возможностей для развития бизнеса. 

Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что кыргызская сторона заинтересована в привлечении американских инвесторов и новых технологий и готова создать необходимые для этого благоприятные условия. В свою очередь американская сторона подтвердила приверженность развитию сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Также стороны обсудили имеющиеся санкционные, визовые и миграционные темы. В частности, глава МИД отметил необходимость взвешенного подхода к санкционным аспектам, а также смягчения визовых требований для граждан Кыргызской Республики. Обе стороны признали важность поддержания постоянных контактов по этим вопросам.

Отдельно стороны обсудили перспективы регионального сотрудничества, отметили важность взаимодействия в рамках С5+1 и обсудили запланированные мероприятия в данном формате. 
