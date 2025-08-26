14:41
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Власть

Готовьтесь к холодам: водохранилище и ТЭЦ под контролем, но риски есть

Зампред кабинета министров Бакыт Торобаев провел заседание республиканского штаба по подготовке экономики и населения Кыргызстана к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов.

В совещании приняли участие руководители министерств, государственных и муниципальных органов, полномочные представители президента в областях и руководители энергетических предприятий регионов страны в формате видеоконференции.

Главной темой обсуждения стали запасы воды в водохранилищах, в частности Токтогульском, обеспечение потребителей электроэнергией и готовность муниципальных теплоснабжающих предприятий Бишкека и Оша. На сегодняшний день объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 11,03 миллиарда кубометров, что ниже прошлогодних показателей, однако эксперты отмечают, что приток воды может измениться.

Также обсуждалась готовность угольной базы: на Бишкекской ТЭЦ в наличии 250,4 тысячи тонн угля и 3,9 тысячи тонн мазута при потребности в 27,5 тысячи тонн. Заместитель председателя кабинета министров поручил своевременно завершить ремонтные и реконструкционные работы на энергообъектах и обеспечить заготовку топлива для бесперебойной работы в зимний период.

«Учреждения здравоохранения, социальной сферы и образования должны быть подготовлены и обеспечены топливом. Руководителям областей и акимам поставлена задача своевременно обеспечить население углем в достаточном объеме и по приемлемой цене», – подчеркнул Бакыт Торобаев.

По графику, подготовка экономики и населения к отопительному сезону должна быть завершена до 1 октября 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341004/
просмотров: 855
Версия для печати
Материалы по теме
Осенне-зимний период: для ТЭЦ Бишкека закупят 1,4 миллиона тонн угля
Более 240 тысяч тонн угля намерены приобрести для отопительного сезона в Бишкеке
Как идет подготовка к отопительному сезону, проверил мэр Бишкека
На Токтогульской ГЭС отремонтирован и установлен ротор последнего гидроагрегата
По каким причинам отключают электричество, объяснила специалист
В Токтогулке наблюдается подъем уровня воды, а расход рекордно низкий
На 27 декабря объем воды в Токтогулке составил 11,4 миллиарда кубов
Еще мощнее. На Токтогульской ГЭС введен в эксплуатацию гидроагрегат № 1
Объем воды в Токтогулке на 14 ноября составил 13 миллиардов кубов
Объем воды в Токтогулке на 13 ноября составил 13,103 миллиарда кубометров
Популярные новости
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за&nbsp;семь месяцев Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за&nbsp;освобождение членов ОПГ Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
Визит президента Казахстана в&nbsp;Кыргызстан. Что происходит сегодня Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Что происходит сегодня
Новое здание воинской части в&nbsp;Бишкеке открыл президент Кыргызстана Новое здание воинской части в Бишкеке открыл президент Кыргызстана
Бизнес
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
26 августа, вторник
14:35
«Кызмат» разъяснило ситуацию с очередями в ЦОНах: как избежать давки и не ждать «Кызмат» разъяснило ситуацию с очередями в ЦОНах: как и...
14:32
В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»
14:27
В школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и расписания
14:08
Проводника поезда Бишкек — Балыкчи уволили за грубое обращение с иностранкой
14:00
КР и РФ создают единое образовательное пространство: языки, ИИ и стандарты