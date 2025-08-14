19:28
Власть

Чынгыз Токтобеков назначен генеральным консулом Кыргызстана в Стамбуле

Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении Чынгыза Токтобекова генеральным консулом Кыргызской Республики в Стамбуле (Турция). Он сменил на этом посту Лиру Сыдыкову.

Чынгыз Токтобеков

До нового назначения Чынгыз Токтобеков занимал должность торгового представителя Кыргызстана в Турции. Он курировал проекты по развитию двусторонней торговли, экспорта и логистики, участвовал в работе Организации исламского сотрудничества (COMCEC), а также способствовал налаживанию партнерства между кыргызскими и турецкими компаниями, в том числе в сфере электронной коммерции.
