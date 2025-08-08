17:30
Садыр Жапаров обсудил с главой Doppelmayr проекты канатных дорог

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8 августа встретился с председателем правления австрийско-швейцарской группы Doppelmayr/Garaventa Group Михаэлем Доппельмайером. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Садыр Жапаров обсудил с главой Doppelmayr проекты канатных дорог в Кыргызстане

Встреча прошла в рамках официального мероприятия по случаю старта строительных работ проекта «Ала-Тоо Резорт» в ущелье Жыргалан.

Компания реализует проекты по строительству канатных дорог в природном парке «Ала-Арча» в Чуйской области и в горнолыжном кластере «Ала-Тоо Резорт» в Иссык-Кульской области.

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации совместных проектов, отметив важность соблюдения графиков строительства и обеспечения высокого качества работ.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что возводимые объекты станут ключевыми туристическими направлениями, привлекая как жителей страны, так и иностранных гостей.

В свою очередь Михаэль Доппельмайер поблагодарил за оказанное доверие и подчеркнул готовность компании обеспечить высокий уровень исполнения проектов в соответствии с международными стандартами.
