Садыр Жапаров завершил визит в Азербайджан и вернулся на Иссык-Куль

Завершился рабочий визит Садыра Жапарова в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства и президент Ильхам Алиев приняли участие в церемонии открытия средней школы имени «Айкөл Манас» в селе Хыдырлы Агдамского района.

Затем Садыр Жапаров принял участие в представлении карабахских лошадей «Победа», состоявшемся в историко-культурном центре «Имарат» в городе Агдам.

Во второй день визита президент выступил на 17-ом саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди. Темой саммита стала: «Новое видение Организации экономического сотрудничества для надежного и климатически устойчивого будущего».

Отметим, в мероприятии приняли участие главы государств и правительств — Азербайджана, Афганистана, Ирана, Пакистана, Казахстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.

Завершив рабочий визит, 4 июля Садыр Жапаров вернулся в Иссык-Кульскую область.