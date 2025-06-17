Главы государств ЦА приняли участие в церемонии открытия центров сотрудничества

На полях второго саммита «Центральная Азия — Китай» сегодня, 17 июня, состоялось совместное участие глав шести государств в церемонии открытия новых центров сотрудничества в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

В ходе мероприятия представлен видеоролик, посвященный деятельности и целям создаваемых центров. Создание трех центров сотрудничества «Китай — Центральная Азия» направлено на развитие практического взаимодействия и укрепление партнерства между странами региона.

Центры призваны содействовать подготовке специалистов, обмену передовыми технологиями и наращиванию потенциала государств Центральной Азии в различных сферах.

Они будут работать в следующих направлениях:

• Борьба с бедностью — деятельность будет сосредоточена на подготовке кадров, обмене опытом и технологиями в сфере ликвидации бедности;

• Образование — предполагается развитие взаимодействия по подготовке специалистов в области образования, цифрового обучения, преподавания языков, научно-педагогических исследований;

• Борьба с опустыниванием — центр сосредоточит усилия на обмене опытом, разработке и внедрении технологий в области борьбы с опустыниванием.

Центры будут учреждены на территории КНР и открыты для сотрудничества с государствами Центральной Азии с учетом их интересов и приоритетов.