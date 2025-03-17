Президент КР предложил Евросоюзу стать донором развития горных регионов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел встречу с комиссаром Европейского союза Йозефом Сикела в «Ынтымак Ордо». В пресс-службе главы государства сообщили, что стороны обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества.

Отмечается, что Садыр Жапаров предложил ЕС сотрудничество в продвижении зеленых инициатив, систем раннего предупреждения о природных катастрофах, низкоуглеродного развития и перехода на возобновляемые источники энергии.

Напомним, что по инициативе КР ООН объявила 2023-2027 годы «Пятилетием действий по развитию горных регионов». Президент призвал Евросоюз присоединиться в качестве донора к дорожной карте Кыргызстана по устойчивому развитию горных регионов.

По данным пресс-службы главы государства, комиссар ЕС отметил, что КР имеет огромный потенциал в области возобновляемой энергии.

«Европейский союз готов поддержать проекты, которые приносят устойчивые и долгосрочные выгоды региону и реализуют этот потенциал. Инициативы, согласованные во время моего визита, определенно помогут в этом», — сказал Йозеф Сикела.





Отмечается, что в присутствии Садыра Жапарова и Йозефа Сикела подписан меморандум между кабинетом министров, Евросоюзом и Европейским банком реконструкции и развития о взаимопонимании по запуску новой программы, направленной на увеличение инвестиций в ирригацию с целью повышения устойчивости Кыргызстана к изменению климата.