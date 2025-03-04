01:11
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Власть

В ЖК предложили предоставлять бесплатного адвоката для родителей детей с ОВЗ

Депутаты предлагают предоставлять бесплатного адвоката для родителей детей с ОВЗ при разводе, взыскании алиментов и других гражданских делах.

19 народных избранников во главе с Айсулуу Мамашовой предлагают внести поправки в Закон КР «О гарантированной государством юридической помощи».

Законопроектом предлагается расширить категории гражданских дел, по которым предоставляется бесплатная квалифицированная юридическая помощь родителям или опекунам детей с ограниченными возможностями здоровья, вне зависимости от уровня их дохода.

Предлагается предоставлять услуги государственного адвоката по искам о расторжении брака, лишении родительских прав, взыскании алиментов, определении места жительства детей, определении порядка общения с ребенком, содержании своих детей материально и обеспечение жильем, содержании своих детей в обучении в образовательных организациях всех типов и видов независимо от организационно-правовой формы, взыскании дополнительных расходов в фиксированной денежной сумме.

Рассмотрев законопроект, депутаты комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрили его в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321680/
просмотров: 2052
Версия для печати
Материалы по теме
Спикер Жогорку Кенеша прокомментировал заявления Султанбая Айжигитова
Депутат просит Минкультуры прекратить вводить ограничения против журналистов
Новый закон о СМИ. Депутаты просят пригласить журналистов на обсуждение
Депутатам ЖК показали работу Госцентра подготовки спасателей при МЧС
Заключенному акыну Азамату Ишенбекову ГСИН разрешила увидеться с бабушкой
Реакция депутатов из Баткена на соглашения по кыргызско-таджикской границе
Депутаты намерены дать привилегии экс-торага, несмотря на возражения кабмина
Дело Самата Матцакова. Суд освободил адвоката под подписку о невыезде
Депутат против того, чтобы парламент лишали права увольнять омбудсмена
Новая система выборов в Жогорку Кенеш. Ее плюсы и минусы устами депутатов
Популярные новости
Массовое заражение детей ВИЧ в&nbsp;Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и&nbsp;жилье Массовое заражение детей ВИЧ в Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и жилье
Камчыбек Ташиев выступил против перехода на&nbsp;12-летнее школьное образование Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование
Центр при Минздраве берет по&nbsp;620 сомов за&nbsp;диагностику печени&nbsp;&mdash; депутат Центр при Минздраве берет по 620 сомов за диагностику печени — депутат
Рассчитывали на&nbsp;USAID. Депутат заявила о&nbsp;провале перехода на&nbsp;12-летнее обучение Рассчитывали на USAID. Депутат заявила о провале перехода на 12-летнее обучение
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, среда
23:40
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
23:15
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
23:09
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
22:45
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
22:31
Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году