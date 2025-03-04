В ЖК предложили предоставлять бесплатного адвоката для родителей детей с ОВЗ

Депутаты предлагают предоставлять бесплатного адвоката для родителей детей с ОВЗ при разводе, взыскании алиментов и других гражданских делах.

19 народных избранников во главе с Айсулуу Мамашовой предлагают внести поправки в Закон КР «О гарантированной государством юридической помощи».

Законопроектом предлагается расширить категории гражданских дел, по которым предоставляется бесплатная квалифицированная юридическая помощь родителям или опекунам детей с ограниченными возможностями здоровья, вне зависимости от уровня их дохода.

Предлагается предоставлять услуги государственного адвоката по искам о расторжении брака, лишении родительских прав, взыскании алиментов, определении места жительства детей, определении порядка общения с ребенком, содержании своих детей материально и обеспечение жильем, содержании своих детей в обучении в образовательных организациях всех типов и видов независимо от организационно-правовой формы, взыскании дополнительных расходов в фиксированной денежной сумме.

Рассмотрев законопроект, депутаты комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрили его в первом чтении.