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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Президент США анонсировал раскрытие важной информации

Дональд Трамп анонсировал раскрытие важной информации. Президент США заявил, что раскроет важную информацию на выступлении, которое состоится сегодня вечером.

из архива
Фото из архива. Президент США анонсировал раскрытие важной информации

«Завтрашний вечер будет «большим». Я расскажу все как есть», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Глава Соединенных Штатов также заявил, что он «единственный президент, который не отдал ни куска украинской земли».

«Помните это, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые СМИ с удовольствием публикуют все, что они говорят», — написал хозяин Белого дома.

По данным AP, во вторник вечером Трамп выступит с обращением на совместном заседании обеих палат Конгресса. Это будет первое обращение Дональда Трампа с момента инаугурации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321627/
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