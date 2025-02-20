Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Сейтек Жумакадыр уулу провел встречу в формате видеоконференции с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бахрейн в КР Мохамедом Гассан Мохамед Аднан Шайхо.

Стороны обсудили упрощение визовых процедур для граждан обеих стран, создание благоприятных условий для поездок, а также актуальные направления двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

По итогам встречи стороны договорились о расширении договорной базы в консульской сфере двух государств и продолжении регулярных контактов.

А Чрезвычайный и Полномочный Посол КР Улукбек Марипов провел встречу с председателем совета директоров Торгово-промышленной палаты Бахрейна Самиром Абдулла Насом.

Они обсудили перспективы развития и углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание уделено организации визита бахрейнской бизнес-делегации в Бишкек в рамках участия во втором инвестиционном форуме «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива», который состоится летом текущего года. Также обсуждались вопросы создания кыргызско-бахрейнского делового совета.

На встрече также рассмотрели возможность открытия прямых регулярных авиарейсов между Бишкеком и Манамой.