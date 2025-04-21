Президент Садыр Жапаров провел переговоры с королем Бахрейна

Президент Садыр Жапаров в рамках официального визита в Бахрейн сегодня провел переговоры с королем Хамадом бин Иса Аль Халифой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Лидеры стран подчеркнули важность наращивания контактов на всех уровнях и реализации совместных проектов, которые заложат фундамент для поступательного развития отношений между Кыргызстаном и Бахрейном.

В ходе встречи Садыр Жапаров особо подчеркнул, что для него является большой честью впервые в истории кыргызско-бахрейнских отношений посетить с официальным визитом Королевство Бахрейн в качестве президента Кыргызской Республики. Он отметил символичность этого визита, открывающего новую страницу во взаимодействии двух государств, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного партнерства.

В завершение встречи глава государства пригласил короля Хамада бин Иса Аль Халифу посетить КР с ответным визитом.