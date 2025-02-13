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Власть

Садыр Жапаров встретился с генсеком ОДКБ. Что обсуждали

Президент Садыр Жапаров принял Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности, а также взаимодействия в рамках организации. Садыру Жапарову представили план мероприятий по реализации решений осенней (2024 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности организации в период председательства Кыргызстана.

Президент выразил уверенность в том, что приоритеты страны, заложенные в период председательства КР на 2025-й, окажут положительное влияние на совершенствование системы коллективной безопасности во всех базовых элементах: координации политической деятельности, военном сотрудничестве, противодействии транснациональным вызовам и угрозам.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Имангали Тасмагамбетов и Садыр Жапаров
Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов поблагодарил руководство Кыргызстана за активную позицию в рамках организации и заверил, что заложенные инициативы поспособствуют укреплению коллективной безопасности и эффективно скажутся на взаимодействии между государствами — членами ОДКБ.

Стороны отметили важность совместных усилий в обеспечении стабильности в регионе и укрепления сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319873/
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