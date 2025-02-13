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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Встреча Трампа и Путина пройдет в Саудовской Аравии. Другие заявления главы США

Сегодня президент США отвечал на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

Коротко о важном, что успел заявить Дональд Трамп:

  • Первая встреча с российским президентом Владимиром Путиным, о которой они договорились в ходе сегодняшнего телефонного разговора, состоится в Саудовской Аравии.
  • Дональд Трамп согласен со словами своего министра обороны Пита Хегсета о том, что членство Украины в НАТО нереалистично — «вступление Украины в НАТО — непрактично и маловероятно».
  • США продолжат оказывать помощь Украине, но «мы хотим, чтобы она была обеспечена». Трамп не уточнил, как именно, но ранее предлагал, чтобы взамен Украина поставляла США редкоземельные минералы.
  • Президент США считает, что прекращение огня в Украине возможно «в не слишком далеком будущем», а также что в стране «в какой-то момент» должны пройти новые выборы (по украинскому законодательству выборы во время военного положения не проводятся).
  • Дональд Трамп заявил, что ожидает визита Владимира Путина в США. Он также планирует часто общаться с Путиным по телефону — за первой встречей в Саудовской Аравии может последовать другая.
  • Возвращение Украины к границам 2014 года — маловероятно.
  • Трамп не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия президента Украины Владимира Зеленского.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319765/
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