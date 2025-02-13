Встреча Трампа и Путина пройдет в Саудовской Аравии. Другие заявления главы США

Сегодня президент США отвечал на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.
Коротко о важном, что успел заявить Дональд Трамп:
- Первая встреча с российским президентом Владимиром Путиным, о которой они договорились в ходе сегодняшнего телефонного разговора, состоится в Саудовской Аравии.
- Дональд Трамп согласен со словами своего министра обороны Пита Хегсета о том, что членство Украины в НАТО нереалистично — «вступление Украины в НАТО — непрактично и маловероятно».
- США продолжат оказывать помощь Украине, но «мы хотим, чтобы она была обеспечена». Трамп не уточнил, как именно, но ранее предлагал, чтобы взамен Украина поставляла США редкоземельные минералы.
- Президент США считает, что прекращение огня в Украине возможно «в не слишком далеком будущем», а также что в стране «в какой-то момент» должны пройти новые выборы (по украинскому законодательству выборы во время военного положения не проводятся).
- Дональд Трамп заявил, что ожидает визита Владимира Путина в США. Он также планирует часто общаться с Путиным по телефону — за первой встречей в Саудовской Аравии может последовать другая.
- Возвращение Украины к границам 2014 года — маловероятно.
- Трамп не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия президента Украины Владимира Зеленского.