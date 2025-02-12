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Власть

Переговоры в Омане: Кыргызстан ищет новых партнеров в арабском мире

Фото пресс-службы МИД КР

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев 12 февраля провел переговоры с главой МИД Султаната Оман Саидом Аль-Бусаиди в рамках официального визита в Оман. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе перспективы углубления кыргызско-оманских взаимоотношений в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах.

Министр Жээнбек Кулубаев отметил значительный нереализованный потенциал взаимодействия между двумя странами и предложил активизировать обмен визитами на высшем и высоком уровнях, создать совместную межправительственную комиссию и кыргызско-оманский деловой совет.

Он пригласил оманскую сторону принять участие в инвестиционном форуме между странами Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который состоится в Кыргызской Республике летом этого года.

Министр Саид Аль-Бусаиди подтвердил заинтересованность Омана в развитии сотрудничества с Кыргызстаном и поддержал инициативу по созданию механизмов взаимодействия между государственными органами и частным сектором двух стран.

В ходе переговоров Жээнбек Кулубаев передал послание руководства КР султану Омана Хайсаму бин Тареку Аль Саиду и выразил надежду на поддержку кандидатуры Кыргызстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

Кроме того, кыргызская сторона выразила надежду на участие Омана на высоком уровне в Глобальном саммите по горам в 2027 году, подчеркнув, что Оман, как и Кыргызстан, является горной страной.
МИД Омана выразил поддержку данной инициативы и заинтересованность в участии.

По итогам встречи был подписан меморандум о политических консультациях между министерствами иностранных дел двух стран. Стороны договорились продолжить работу по организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319745/
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