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Власть

Подписано инвестсоглашение на строительство новой ТЭЦ в Бишкеке

О подписании инвестиционного соглашения на строительство еще одной ТЭЦ в Бишкеке сообщил вице-мэр столицы Талайбек Байгазиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

Он также проинформировал депутатов о том, что в 11-м микрорайоне будет построена котельная, которая уменьшит нагрузку на ТЭЦ столицы.

Талайбек Байгазиев также отчитался о дополнительно полученных у Международной ассоциации развития $6,9 миллиона на улучшение теплоснабжения. До этого на этот же проект получен $31 миллион.

Муниципальный чиновник пояснил, что $31 миллиона не хватило, так как смета проекта рассчитывалась в 2020 году, с тех пор подорожали стройматериалы и изменился курс доллара. Поэтому возникла необходимость получить еще $6,9 миллиона.

Из них, по словам Талайбека Байгазиева, сэкономлено $2,4 миллиона. Часть этих средств он намерен потратить на приобретение специальной техники. Для этого заявка в МАР уже подана, и мэрия ждет ответа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319580/
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